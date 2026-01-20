Altay'da Yönetim, İzmir Ticaret Odası ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Altay'da Yönetim, İzmir Ticaret Odası ile Bir Araya Geldi

20.01.2026 12:39
Altay Başkanı Sinan Kanlı, tecrübeli oyuncular ve Mahmut Özgener ile takımın geleceği hakkında görüştü.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 4'te 4 yaptıktan sonra son 2 maçını kaybeden Altay'da Başkan Sinan Kanlı, takımın tecrübeli futbolcuları Deniz Kadah ve Ceyhun Gülselam'la birlikte siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile bir araya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen panelde gerçekleşen buluşmayla ilgili Başkan Sinan Kanlı açıklamalarda bulundu.

Altay Başkanı Kanlı, "Camiamızın büyüğü ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Sayın Mahmut Özgener ile bir araya geldik. Sayın Mahmut Özgener, takımımızı yakından ve sürekli takip ettiğini özellikle vurgularken; Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah nezdinde tüm takımımıza başarı dileklerini iletti" dedi. Futbolculara yapılması gereken ödemeler konusunda yönetimin Mahmut Özgener'in desteğini beklediği ifade edildi. Öte yandan altyapıdan yetişen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Çınar Taha Aydöner, profesyonel sözleşme imzaladı.

Kaynak: DHA

