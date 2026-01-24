Altay, Denizli İdmanyurdu ile Karşılaşıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 yenilerek üst üste 2'nci mağlubiyetini alan Altay yarın evinde Denizli İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak 18'inci hafta mücadelesini Alp Tanırgan yönetecek. Maçın bilet fiyatları numaralı tribün 175, misafir tribünü 225, VIP A-C 750, VIP B 1000 TL olarak belirlendi. Siyah-beyazlılarda eksik bulunmuyor. Ligde 18 puanla 11'inci sırada yer alan İzmir ekibi, 32 puanı bulunan 7'nci basamaktaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Altay, ilk yarıda deplasmanda Denizli İdmanyurdu'na 2-1 mağlup olmuştu.
