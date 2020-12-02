"Altı üstü bir kapak demeyelim" deyip engelli vatandaşların umudu oldu - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde başlatılan "Sizin İçin Altı Üstü Bir Kapak Onlar İçinse Özgürlük" kampanyası ile toplanılan mavi kapaklar engellilerin umudu olacak.

Pazaryeri Gençlik Merkezinde görevli Memur Semih Çakır tarafından başlatılan kampanya ile başta ilçe merkezi olmak üzeri Bilecik ve Bozüyük ilçesinde bir çok noktaya işyerine mavi kapak toplama stantları kuruldu. "Her birey engelli adayıdır" diyen Semih Çakır, "Herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmayalım. Başlatmış olduğumuz kampanya ile bir nebzede olsa onların mutluluğuna ortak olalım. Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerimizde ve Bilecik'te birçok noktaya kapak toplama noktaları oluşturduk. Esnaflarımızda kampanyamıza destek olarak işyerlerinde stant kurarak bizlere destek oldular. kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK