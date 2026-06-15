Altı Üstü İstanbul konusu ne, neyi anlatıyor? - Son Dakika
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Altı Üstü İstanbul konusu ne, neyi anlatıyor?

Altı Üstü İstanbul konusu ne, neyi anlatıyor?
15.06.2026 18:03
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“Altı Üstü İstanbul konusu ne, neyi anlatıyor?” sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İstanbul’un farklı yüzlerini ve insan hikâyelerini merkezine alan yapım, şehrin altı ve üstü olarak sembolleştirilen sosyal, kültürel ve duygusal katmanlarını ekrana taşıyor. Karakterlerin yaşam mücadeleleri üzerinden ilerleyen hikâye, İstanbul’un karmaşık yapısını etkileyici bir anlatımla izleyiciye sunuyor.

İzleyicilerin gündemindeki yapımlardan biri olan Altı Üstü İstanbul, konusu ve hikâyesiyle dikkat çekiyor. İstanbul’un sokaklarından günlük yaşama uzanan anlatısı sayesinde şehirle özdeşleşen farklı karakterleri bir araya getiren yapım, toplumsal ilişkiler, umutlar ve hayat mücadeleleri üzerine odaklanıyor. Peki Altı Üstü İstanbul neyi anlatıyor, konusu nedir? İşte yapım hakkında merak edilen detaylar.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? ALTİ ÜSTÜ İSTANBUL GERÇEK HİKAYE Mİ, OYUNCULARI KİMLER?

Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Altı Üstü İstanbul, dikkat çekici hikâyesi ve geniş oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor. İstanbul’un kenar mahallelerinde geçen yapım, hayallerinin peşinden koşan gençlerin zorlu yaşam mücadelesini ekrana taşıyacak. Peki Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler ve gerçek bir hikâyeye mi dayanıyor? İşte dizi hakkında merak edilen detaylar...

Altı Üstü İstanbul konusu ne, neyi anlatıyor?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN HİKAYESİ VE KONUSU NEDİR?

Altı Üstü İstanbul, İstanbul’un kenar mahallesinde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayallerine ulaşmak için verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Güç, para ve ihanetin gölgesinde yolları kesişen gençler, hayatlarını değiştirecek kritik kararlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Dostlukların sınandığı, aşkların farklı yönlere evrildiği hikâyede karakterler, attıkları her adımın yalnızca kendi geleceklerini değil çevrelerindeki insanların kaderini de etkilediğini fark ediyor. Sürükleyici olay örgüsüyle dikkat çeken dizi, gençlerin yaşam mücadelesini ve İstanbul’un sert gerçeklerini ekrana taşımaya hazırlanıyor.

Altı Üstü İstanbul konusu ne, neyi anlatıyor?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner yer alıyor.

Geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da bulunuyor.

Altı Üstü İstanbul konusu ne, neyi anlatıyor?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GERÇEK HİKAYE Mİ?

Dizinin tanıtımlarının yayınlanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de senaryonun gerçek olaylara dayanıp dayanmadığı oldu. Ancak Altı Üstü İstanbul, gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan bir yapım değil.

Yapım, yaşanmış bir olay, biyografik eser veya gerçek karakterlerden esinlenerek hazırlanmadı. Hikâye tamamen senaristlerin oluşturduğu kurgusal bir evrende geçiyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL UYARLAMA MI?

Altı Üstü İstanbul'un herhangi bir yabancı diziden uyarlanmadığı belirtiliyor. Dizi, özgün hikâyesiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tamamen kurgusal bir senaryoya sahip olan yapım, İstanbul’un farklı yaşamlarını, gençlerin hayallerini ve zorlu mücadelelerini merkezine alarak yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer almayı hedefliyor.

İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Altı Üstü İstanbul konusu ne, neyi anlatıyor? - Son Dakika

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