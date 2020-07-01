Altın 1,780 doları aştı

Küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak yükselen altın fiyatları 1,780 doları da aşarken, 40 doların üzerinde tutunan petrolde gözler bugün açıklanacak ABD stoklarına ilişkin haftalık verilere çevrildi.

Gelişmelerle, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.19 düşüşle 41.55 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.32 düşüşle 39.65 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş yüzde 0.27 artışla 18.25 dolar,

altın yüzde 0.21 artışla 1,784.36 dolar,

bakır yüzde 1.17 artışla 6,039.00 dolar,

platin yüzde 0.26 düşüşle 829.14 dolar,

paladyum yüzde 1.14 düşüşle 1,919.80 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 393 liraya, çeyrek altın 644 liraya, Cumhuriyet altını da 2,563 liraya yükseldi.

İntegral Yatırım Menkul'ün analizinde, petrolde ham petrol stoklarının izleneceğine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Petrol dün geriledikten sonra gün içinde kayıplarını geri almayı başardı. Bugün düne göre aşağı eğilimli yatay bir fiyatlama söz konusu.

"Dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan özel sektör ham petrol stokları 8.1 milyon varil azalmaya yönünde geldi.

"Bu, petrolde gün içi dalga boyunun yukarıya dönmesini destekledi. Petrol stoklarının azalması talebin arttığına yönelik önemli bir işaret.

"Dolaysıyla bugün açıklanacak resmi ham petrol stoklarının da beklentisinin üzerinde bir azalma sağlaması petrolde ibrenin yukarıda devam etmesini sağlayabilir.

"Bu doğrultuda TSİ 17: 30'daki petrol stoklarını izlemekte fayda var. Bununla birlikte Suudi Arabistan 'ın ihracatı son üç yılın en düşük seviyesinde."

Altının da yükselişini sürdürdüğüne işaret edilen analizde, "Ons altın 1,785 dolar direnç seviyesine yakın noktada seyrediyor. Altın için riskler sürdüğünden yükselişini koruyor. Zaman zaman gevşiyor ancak ana resimde yukarı yönde trendini koruduğunu gözlemliyoruz. Bugün özelinde açıklanacak PMI verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları bulunuyor. Verilerin etkisi altın üzerinde sınırlı olabilir. Altında olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı" diye eklendi.