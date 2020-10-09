Altın 1,930 dolar sınırında, petrol yatay

Küresel düzeyde artan Covid-19 vakaları ve birçok ülkenin yeni önlemler ilan etmeleri üzerine, güvenli liman varlıklarına gelen alımlarla altının ons fiyatı 1,930 dolar sınırına kadar yükseldi.

Ünlü&Co/DAHA analizinde, "Beklentiler korundukça ons altında yukarı yönlü denemelerin sürmesi şaşırtıcı olmayacaktır" denildi.