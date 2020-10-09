Altın 1,930 dolar sınırında, petrol yatay - Son Dakika

Altın 1,930 dolar sınırında, petrol yatay

09.10.2020 17:28
Altın 1,930 dolar sınırında, petrol yatay, System.String[]

Küresel düzeyde artan Covid-19 vakaları ve birçok ülkenin yeni önlemler ilan etmeleri üzerine, güvenli liman varlıklarına gelen alımlarla altının ons fiyatı 1,930 dolar sınırına kadar yükseldi.

Küresel düzeyde artan Covid-19 vakaları ve birçok ülkenin yeni önlemler ilan etmeleri üzerine, güvenli liman varlıklarına gelen alımlarla altının ons fiyatı 1,930 dolar sınırına kadar yükseldi.

Ünlü&Co/DAHA analizinde, "Beklentiler korundukça ons altında yukarı yönlü denemelerin sürmesi şaşırtıcı olmayacaktır" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın havayolu şirketlerine ve küçük işletmelere yönelik destekler konusunda Kongre'ye çağrı yapmasıyla, varil fiyatı uzun aradan sonra 43 doları aşan Brent petrol ve varil fiyatı 41 doların üzerine çıkan Batı Teksas hafif petrolü bu düzeylerde yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.51 düşüşle 43.23 dolar,Batı Teksas yüzde 0.43 düşüşle 41.40 dolar,altın yüzde 1.76 artışla 1,927.16 dolar,gümüş yüzde 3.73 artışla 24.73 dolar,bakır yüzde 0.12 artışla 6,669.50 dolar,platin yüzde 2.63 artışla 889.82 dolar,paladyum yüzde 3.43 artışla 2,464.01 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 489 liraya, çeyrek altın 800 liraya, Cumhuriyet altını da 3,182 liraya yükseldi. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, kıymetli madenlerin "yatay bir günü" geride bıraktıklarına işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD seçimlerine doğru gidilirken, Trump yönetimi ve Cumhuriyetçiler arasında bir teşvik paketine dair belirsizlik de sürüyor. "Altın ise teşvik adına atılacak olumlu bir adımdan pozitif yönde etkileneceğine dair beklentisini sürdürüyor. "Sarı maden, dünkü seansa 1887 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra, seans boyu yukarı doğru gitme arzusuyla hareket etse de dar bir bant içerisinde seansı tamamladı. "Günlük seansı 1,893 dolar/onstan tamamlayan altın, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.3 kazancı yazmış oldu." Gümüş, yatay denecek bir günü geride bırakırken seansı başladığı seviyeden tamamladı; 23.83 dolar/onstan seansı tamamlayan beyaz maden, önceki güne kıyasla yerinde saydı."Platinde toparlanma çabası sürmesine rağmen, diğer kıymetlilerle benzer şekilde yataya yakın bir seviyeden 866 dolar/onsla günü tamamladı. "Paladyum ise 2,421 dolar/onsa kadar uzanarak üç haftanın en yüksek seviyesini kaydetmesine karşın, 2,375 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0.4 kazancı hanesine yazmış oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta da satıcılı bir seans geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.50-0.75 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,754 kg altın, 1,838 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Brent Petrol, Donald Trump, Koronavirüs, Liman, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,930 dolar sınırında, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi

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