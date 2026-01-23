Spiker Platformu ve Hayat Kırmızı Türk Dergisi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Altın Başarı Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Kemal Diri de 'Yılın En İyi Ekonomi Muhabiri' ödülüne layık görüldü.

Spiker Platformu ve Hayat Kırmızı Türk Dergisi tarafından düzenlenen 23. Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Ankara'daki 29 Ekim Şair Baki Nedim Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine medya ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Hayat Kırmızı Türk Dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya, yaptığı konuşmada başarının önemi, medya etiği ve Türkçe'nin önemine dikkati çekerek, İstanbul'da böyle bir etkinlik yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Törende İhlas Haber Ajansı Ekonomi Muhabiri Kemal Diri 'Yılın En iyi Ekonomi Muhabiri' ödülünü aldı. Törende ayrıca Yılın En İyi Kadın Gazetecisi, Yılın En İyi Erkek Spor Spikeri, Yılın En İyi Kadın Televizyon Habercisi, Yılın En İyi Erkek Televizyon Haber Muhabiri, Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri, En İyi Spor Yorumcusu gibi alanlarda da ödüller verildi. - ANKARA