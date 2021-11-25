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"Altın Kedi" Oscar yolcularını arıyor - Son Dakika

"Altın Kedi" Oscar yolcularını arıyor

25.11.2021 11:10
"Altın Kedi" Oscar yolcularını arıyor

Altın Kedi Ödülleri'nin dağıtıldığı 22. İzmir Kısa Film Festivali'nin Ulusal Kurmaca ile Ulusal Animasyon dalları birincileri Oscar adaylığı için de şans yakalayacak.

Altın Kedi Ödülleri'nin dağıtıldığı 22. İzmir Kısa Film Festivali'nin Ulusal Kurmaca ile Ulusal Animasyon dalları birincileri Oscar adaylığı için de şans yakalayacak.

İzmir'de aralıksız olarak devam eden en uzun soluklu sinema festivali unvanına sahip İzmir Kısa Film Festivali, Fransız Kültür Merkezi, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi, Karaca ve Konak sinemaları, Withco Coworking paylaşımlı ofisleri ve http://live.izmirkisafilm.org/ internet sitesi üzerinden sinemaseverleri 22-28 Kasım tarihleri arasında 120 ülkeden eserlerle buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi, Fransız Kültür Merkezi, Alman Kültür Merkezi ve Migros'un katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında Ulusal Kurmaca, Uluslararası Kurmaca, Ulusal Animasyon, Ulusal Belgesel, Ulusal Deneysel kategorilerinde yarışma da sürüyor.

22. İzmir Kısa Film Festivali'ndeki kategorilerinde birincilik kazanan eserlere Altın Kedi Ödülleri törenle verilecek.

Ayrıca, Ulusal Kurmaca ve Ulusal Animasyon kategorilerinde birincilik kazanan eserlerin de Oscar Ödülleri adaylığı için başvuru süreci başlayacak.

Ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip

Festivalin koordinatörlüğünü üstlenen Yusuf Saygı, AA muhabirine, festivale 120 ülkeden 4 bin 500 filmin başvurduğunu, seçilen filmlerden bir program oluşturulduğunu söyledi.

Festivalin Oscar kalifikasyonu bulunduğuna işaret eden Saygı, "Oscar Ödülleri'ne her sene Türkiye'den 1 animasyon ve 1 kurmaca filmin başvurmasını da sağlamış oluyoruz. Başvurular sadece festivali kazanan filmler üzerinden yapılabiliyor." dedi.

Saygı, Ulusal Kurmaca ve Ulusal Animasyon kategorilerinde birincilik kazanan eserlerin Akademi Ödülleri olarak bilinen Oscar'a adaylık için başvuru sürecinin de başlayacağını aktardı.

Uluslararası ortaklıklar ile 22. İzmir Kısa Film Festivali'nin yaygınlığını ve etkisini artırmak istediklerine dikkati çeken Saygı, Avrupa ülkeleri ve Çin'deki sektör temsilcileriyle dağıtım ve gösterim konusunda iş birliği yaptıklarını söyledi.

Yusuf Saygı, ulusal ve uluslararası platformda saygınlığa sahip organizasyon kapsamında sinema sektörünün duayen isimleri ile İzmirli sinemaseverleri atölyelerde bir araya getirecek Film Lab adıyla yeni bir bölümün de yer aldığını ifade etti.

Sinemanın yerli ve yabancı isimleri bir arada

Can Merdan Doğan'ın yazıp yönettiği "Stiletto" adlı filmin yapımcılığını üstlenen Erkan Taşkıran ise hem kısa hem de uzun metrajlı Türk filmlerinin son yıllarda dikkat çektiğini, İzmir Kısa Film Festivali'nin de önemli organizasyonlar arasında yer aldığına işaret etti.

Alman film yapımcısı Veneta Androva ise "From My Desert" adlı eseriyle festivale katılmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Alman film yapımcısı Daniel Hopp da "If There Is Love You Will Take İt" adlı eseriyle İzmir'de sinemaseverlerle buluştuğunu, Türk sineması örneklerini etkileyici bulduğunu dile getirdi.

Altın Kedi Oscar yolcularını arıyor
Altın Kedi Oscar yolcularını arıyor
Altın Kedi Oscar yolcularını arıyor
Altın Kedi Oscar yolcularını arıyor
Altın Kedi Oscar yolcularını arıyor

Animasyon, İzmir, Altın, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Altın Kedi' Oscar yolcularını arıyor - Son Dakika


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