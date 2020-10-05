Altın Portakal ekibinin en sevimlisi 'Toros' - Son Dakika

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altından kurtarılan ve sahibi bulunamadığı için Antalya İtfaiyesi tarafından Antalya'ya getirilen kedi 'Toros'u, Büyükşehir Belediyesi sahiplendi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Toros'u unutmayan Büyükşehir Belediyesi, 57'nci Altın Portakal Film Festivali için adına kurum kartı çıkarttı.

Elazığ merkezli 6,8'lik depremin ardından bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralı buldukları kediyi Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalya'ya getirdi. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavisi tamamlanan kedi, başkanlık makamına getirildi. 'Toros' adı verilen kedi için kulübe yaptırıldı. Belediye koridorlarında gezinen 'Toros' için özel sosyal medya hesabı açıldı. Zaman zaman Toros adına paylaşım yapılan gönderiler, binlerce kişi tarafından beğenildi.

'FESTİVAL BAŞLAR DA BEN ORADA OLMAZ MIYIM?'Dün akşam saatlerinde Toros adına yeni bir paylaşım yapıldı. Hayvan Haklarını Koruma Günü'nde paylaşılan gönderi için Toros'a 57'nci Altın Portakal Film Festivali ekip kartı çıkartıldı ve rengarenk papyonuna asılarak fotoğrafı çekildi. Toros için açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Altın Portakal Film Festivali başlar da ben orada olmaz mıyım? Bahçedeki hayvan dostlarımız ve ekiple beraber yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günümüz kutlu olsun."