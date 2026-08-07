Altına yön veren ülkeden kritik hamle! 22 ay sonra bir ilk - Son Dakika
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Altına yön veren ülkeden kritik hamle! 22 ay sonra bir ilk

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Çin Merkez Bankası, temmuz ayında yaklaşık 20 ton altın alarak rezervlerini 76,08 milyon onsa yükseltti. Üst üste beşinci ay alım yapan banka, Ekim 2023'ten bu yana en güçlü aylık altın alımını gerçekleştirirken, rezervlerindeki altının toplam değeri 306,35 milyar dolara ulaştı.

Çin Merkez Bankası (PBOC), altın rezervlerini artırmaya temmuz ayında da devam etti. Banka, 640 bin ons yani yaklaşık 20 metrik ton altını rezervlerine ekledi.

Böylece PBOC, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık altın alımını gerçekleştirdi. Ekim 2023'te rezervlerde 740 bin onsluk artış kaydedilmişti.

Resmi verilere göre Çin Merkez Bankası'nın 75,44 milyon ons olan altın rezervi, temmuz ayı sonunda 76,08 milyon onsa çıktı.

ÜST ÜSTE BEŞİNCİ AY ALIM YAPTI

Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarındaki hızlanma da dikkat çekti. Banka mart ayında 160 bin ons altın alırken, sonraki aylarda rezervlerine eklediği miktarı kademeli olarak artırdı.

Haziran ayında 480 bin ons altın alan banka, temmuz ayında bu miktarı 640 bin onsa yükseltti. Böylece PBOC üst üste beşinci ay altın alımı gerçekleştirdi.

ALTIN REZERVLERİNİN DEĞERİ 306 MİLYAR DOLARI AŞTI

Çin'in elindeki altının toplam değeri de yükseldi. Haziran sonunda 303,72 milyar dolar seviyesinde bulunan altın rezervlerinin değeri, temmuz sonunda 306,35 milyar dolara ulaştı.

Böylece Çin'in altın varlıklarının değeri bir ayda yaklaşık 2,63 milyar dolar arttı.

ALTIN DÖRT AYLIK DÜŞÜŞ SERİSİNİ SONLANDIRDI

Altın fiyatları temmuz ayında yüzde 0,84 yükselerek dört aylık düşüş serisini sona erdirdi. Değerli metal aynı zamanda şubat ayından bu yana en güçlü aylık performansını gösterdi.

Altındaki toparlanmada ABD'de enflasyonun beklentilerden daha yumuşak seyretmesi ve petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilave faiz artırımlarına yönelik beklentilerini azaltması etkili oldu.

Spot altının ons fiyatı ise son işlemlerde 4 bin 310 doların üzerinde seyretti.

Merkez Bankası, Ekonomi, Banka, Son Dakika

Son Dakika Çin Altına yön veren ülkeden kritik hamle! 22 ay sonra bir ilk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altına yön veren ülkeden kritik hamle! 22 ay sonra bir ilk - Son Dakika
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