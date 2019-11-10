Son Dakika Haberleri: Altındağ Belediyespor: 3-2
Son Dakika Spor Altındağ Belediyespor: 3-2

Altındağ Belediyespor: 3-2

7 saat önce

STAT: 7 OcakHAKEMLER: Emre Korkmaz (xx), Burak Celep (xx), Erdi Abdulmecit Sayar (xx)OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xx)- Ahmet Baykal (xx), Kerim Bölük (xxx), Hamza Türkmen (xx) (Dk.46 Ekrem Sütçü), Metehan Mimaroğlu (xxx), Hamit Bayraktar (xx), Deniz Karadeniz (xx) (Dk.

Altındağ Belediyespor: 3-2, System.String[]

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Emre Korkmaz (xx), Burak Celep (xx), Erdi Abdulmecit Sayar (xx)

OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xx)- Ahmet Baykal (xx), Kerim Bölük (xxx), Hamza Türkmen (xx) (Dk.46 Ekrem Sütçü), Metehan Mimaroğlu (xxx), Hamit Bayraktar (xx), Deniz Karadeniz (xx) (Dk.61 Cihad Eteş), Cuma Oktay Bakmaz (xx), Taşkın Kartal (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Yasin Çakaloğlu (xxx) (Dk.83 Vedat Saygı)

ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Furkan Taş (x) - Hüseyin İriç (x) (Dk.65 Serkan Şirin), Uğur Uğur (x), Barış Bozdilki (xx), Ahmet Buğrahan Tuncay (x), Mucahit Haktan Karabulut (x) (Dk. 57 Ali Han Aydın), Emre Toptan (x), Hasan Akdemir (x), Emrah Çalışlar (x), Burak Balaban (x), Semih Oğuz (x) (Dk.65 Yalçın Eycan Kaya)

GOLLER: Dk.7 Kerim Bölük, Dk.60 Metehan Mimaroğlu, Dk.85 Ekrem Sütçü (Osmaniyespor) - Dk.25 Ahmet Buğrahan Tuncay, Dk.90+2 Kerim Bölük (k.k.) (Altındağ Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk.6 Hüseyin İriç, Dk.44 Emrah Çalışlar, Dk.72 Uğur Uğur, Dk.84 Hasan Akdemir, Dk.90+4 Yalçın Eycan Kaya (Altındağ Belediyespor), Dk.80 Yasin Çakaloğlu (Osmaniyespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.81 Emre Toptan, Dk. 87 Uğur Uğur (Altındağ Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Osmaniyespor FK, sahasında karşılaştığı Altındağ Belediyespor'u 3-2 yendi.

Karşılaşmanın ilk golünü 7'nci dakikada Osmaniyesporlu Kerim Bölük kaydederken, 25'inci dakikada ise Altındağ Belediyespor, Ahmet Buğrahan Tuncay ile beraberlik golünü buldu. 60'ıncı dakikada Osmaniyesporlu Metehan Mimaroğlu meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-1 yaptı. Altındağ Belediyespor, Emre Toptan'ın kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasıyla, 10 kişiyle mücadelesini sürdürdü. 86'ncı dakikada ise Osmaniyesporlu Ekrem Sütçü, skoru 3-1 yapan golü kaydetti. 87'nci dakikada Altındağ Belediyespor oyuncusu Uğur Uğur, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Maçın uzatma dakikalarında Osmaniyesporlu Kerim Bölük'ün kendi kalesine gol atması sonucu skor 3-2 oldu. Karşılaşma Osmaniyespor FK'nın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.


Emre Korkmaz, Burak Celep, Altındağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:17 Kaynak: DHA
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