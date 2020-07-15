Altındağ'da temiz ulaşım - Son Dakika

Altındağ'da temiz ulaşım

Altındağ'da "yeni normal sosyal hayat" kapsamında tedbirler eksiksiz alınmaya devam ediyor.

Altındağ'da "yeni normal sosyal hayat" kapsamında tedbirler eksiksiz alınmaya devam ediyor. Altındağ'da hizmet veren taksiler, servis araçları ve minibüsler düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Salı ve Perşembe günleri saat 08.00'den 16.00'ya kadar devam eden dezenfeksiyon işleminden araçlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

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Korona virüsle mücadelesini etkin bir biçimde sürdüren Altındağ Belediyesi, ulaşım araçlarını titizlikle dezenfekte ediyor. Her gün binlerce vatandaşın kullanmak zorunda olduğu ulaşım araçlarının hijyenine özel önem verdiklerini ifade eden Başkan Asım Balcı, "Altındağ'da bulunan okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, bankalar, konukevleri, taksi durakları, özel halk otobüsleri, muhtarlıklar, parklar, kamu kurum ve kuruluşları, Aile Sağlığı Merkezleri ve yaşlı bakım merkezlerini düzenli olarak dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Korona virüsle mücadelemiz bitmiş değil. Bu nedenle Altındağ'da görev yapan tüm taksi, servis ve minibüsleri ücretsiz olarak dezenfekte ediyoruz" dedi.


Dezenfekte işlemi için Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki İskitler Semt Pazarı'nda dezenfekte istasyonu kurduklarını hatırlatan Başkan Balcı, şunları kaydetti:


"Korona virüsle mücadelenin ilk günlerinde Ankara'nın ilk ve tek dezenfekte istasyonunu hizmete açmıştık. Şoför esnafı kardeşlerimiz büyük ilgi göstermiş, kendilerinin ve halkımızın sağlığını korumak için görevlerini eksiksiz yerine getirmişlerdi. Yine büyük ilgi gösteriyorlar sağ olsunlar. Hayat devam ediyor, her gün binlerce vatandaşımız evinden işine gidiyor, hayatın gereklerini yerine getiriyor, ulaşım araçlarını yoğun olarak kullanıyor. Ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın sağlığı için görevimizi titizlikle yerine getiriyoruz. Altındağ Belediyesi olarak her zaman görev başındayız."


Dezenfekte istasyonunun ücretsiz olarak hizmet verdiğini vurgulayan Başkan Balcı, "Aracını dezenfekte etmek isteyen şoför esnafımız, İskitler Semt Pazarı'na gelerek bu hizmetten Salı ve Perşembe günleri saat 08.00 ile 16.00 arası ücretsiz olarak faydalanabilir. Kendilerinin, ailelerinin, araçlarını ulaşım için kullanan vatandaşlarımızın, kısacası tüm toplumun sağlığı için hepsine bu hizmetten faydalanmalarını öneriyorum" dedi.


Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına özel önem verdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Altındağ genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altındağ'da temiz ulaşım - Son Dakika
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