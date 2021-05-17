Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika

Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü

17.05.2021 11:54

Bugün 503 lirayla son 6 ayın en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, dolardaki düşüşün ardından gerileyerek 498 liradan işlem görürken; aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, cumhuriyet altını ise 3.329 liradan satılıyor.

Yurt içi piyasaların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla çarşamba günü öğlenden itibaren tatil olduğu geçen hafta, yurt dışında artan enflasyonist kaygılarla döviz ve emtia piyasalarında da oynaklık arttı. Söz konusu gelişmelerle uluslararası piyasalarda dolar/TL üzerinde artan yukarı yönlü baskının etkisiyle altının gram fiyatı, geçen haftayı yüzde 3,3 yükselişle 501,2 liradan kapattı. Bugün de 503,7 lira ile 10 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören altının gram fiyatı, kurdaki düşüş öncülüğünde kazançlarını geri verirken saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 498,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, cumhuriyet altını da 3.329 liradan satılıyor. Cuma gününü 1.843 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün 1.855 dolarla yaklaşık 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1.852 dolardan işlem görüyor. Analistler, artan enflasyonist endişelerin, beklentileri karşılamayan veriler ve desteklerin süreceğine dair yapılan açıklamalarla kısmen de olsa giderildiğini belirterek, emtia fiyatlarındaki oynaklığın bir müddet daha gündemde kalmasının beklendiğini bildirdi.

ONS ALTIN 1.875 DOLARA YÜKSELEBİLİR

Bugün ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini, İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle artan jeopolitik risklerin de gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.850 dolar direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.875 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.835 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü

Ramazan Bayramı, Cumhuriyet, Döviz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika Ekonomi


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