Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.029 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.029 lira seviyesinden işlem görüyor

25.08.2022 11:16

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1029 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.651 lira, cumhuriyet altını da 6.798 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.022 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.029 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.651 lira, Cumhuriyet altını da 6.798 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.762 dolardan işlem görüyor. Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirterek, piyasaların Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan gelecek haber akışına odaklandığını ifade etti.

GÖZLER FED BAŞKANI POWELL'IN KONUŞMASINDA

Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, merkez bankacıları ve piyasa katılımcılarının yer aldığı Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, bu yıl "Ekonomi ve Politika Üzerindeki Kısıtlamaların Yeniden Değerlendirilmesi" başlığı altında gerçekleştirilecek. İki gün sürecek sempozyum kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da yarın bir konuşma yapacak.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın son toplantısına ilişkin tutanakların yanı sıra ABD'de büyümenin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ekonomi, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.029 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.029 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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