Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 223 Bin Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 223 Bin Liraya Geriledi

48 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 223 bin liraya geriledi.

Altının Kilogramı 223 Bin Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 223 bin liraya geriledi.


Altın piyasasında, en düşük 221 bin 668 lira, en yüksek 223 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 223 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 183 milyon 847 bin 488,05 lira, işlem miktarı ise 822 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 184 milyon 120 bin 115,15 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 224.550,001.290,15
En Düşük 221.668,001.289,80
En Yüksek223.000,001.292,50
Kapanış223.000,001.291,40
Ağırlıklı Ortalama 222.184,201.274,86
Toplam İşlem Hacmi (TL)183.847.488,05
Toplam İşlem Miktarı (Kg)822,20
Toplam İşlem Adedi37

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:51 Kaynak: AA

Ekonomi
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