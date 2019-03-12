Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 227 Bin 400 Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 227 Bin 400 Liraya Yükseldi

29 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 227 bin 400 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 227 Bin 400 Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 227 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 226 bin 400 lira, en yüksek 227 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 227 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 170 milyon 186 bin 368,31 lira, işlem miktarı ise 751,6 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 172 milyon 947 bin 953,36 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 226.500,001.296,10
En Düşük 226.400,001.295,85
En Yüksek227.600,001.297,95
Kapanış227.400,001.296,20
Ağırlıklı Ortalama 226.840,001.296,61
Toplam İşlem Hacmi (TL)170.186.368,31
Toplam İşlem Miktarı (Kg)751,6
Toplam İşlem Adedi48

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:55 Kaynak: AA

Maden, Borsa İstanbul, Ekonomi
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