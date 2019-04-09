Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 237 Bine Yükseldi

Altının Kilogramı 237 Bine Yükseldi

49 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 237 bin liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 237 Bine Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 237 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 236 bin 250 lira, en yüksek 237 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 237 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 158 milyon 326 bin 619,61 lira, işlem miktarı ise 668,39 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 163 milyon 618 bin 466 lira oldu.

Altın Borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler Tic. AŞ, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım, Halkbank, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Tic. AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 236.450,001.300,00
En Düşük 236.250,001.298,00
En Yüksek237.400,001.307,20
Kapanış237.000,001307,20
Ağırlıklı Ortalama 236.692,861.301,21
Toplam İşlem Hacmi (TL)158.326.619,61
Toplam İşlem Miktarı (Kg)668,39
Toplam İşlem Adedi30

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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