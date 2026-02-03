Altınordu'da Arif Şimşir Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altınordu'da Arif Şimşir Dönüyor

Altınordu\'da Arif Şimşir Dönüyor
03.02.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaleci Arif Şimşir, 3 aylık men cezasını tamamlayarak Ankaragücü maçında forma giyecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kaybederek düşme hattında yara almaya devam eden Altınordu'da bahis soruşturması kapsamında 3 ay men cezası alan kaleci Arif Şimşir, bu hafta cezasını bitirerek formasına kavuşacak. Kırmızı-lacivertli takımın pazar günü evinde oynayacağı Ankaragücü randevusunda 20 yaşındaki milli file bekçisinin ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Bu sezon 6 penaltı vuruşunu kurtararak tüm dikkatleri üzerine çeken kaleci Arif, son olarak 8 Kasım'da İzmir'de oynanan Şanlıurfaspor müsabakasında görev yaptı. Men cezası aldığı süreçte 12 maç kaçıran genç eldiven, bu hafta Başkent ekibi karşısında 91 gün sonra resmi bir müsabakada oynayacak.

Kaynak: DHA

Ankaragücü, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Arif Şimşir Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi
Ademola Lookman, Atletico Madrid’de Bonservisi ve maaşı belli oldu Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu
Ayrılık Galatasaray sözleşmesini feshediyor Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor
Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:54
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:50:55. #7.11#
SON DAKİKA: Altınordu'da Arif Şimşir Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.