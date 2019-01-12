Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Hedef 35 Puan

Altınordu'da Hedef 35 Puan

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 9 gün süren Antalya kampının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Altınordu'da Hedef 35 Puan, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 9 gün süren Antalya kampının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ligin ikinci yarısının çok zorlu geçeceğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "İlk yarıdaki 11 maçlık yenilmezlik serisi bizi ilk 6 yarışının içinde tuttu, ancak yetmez. Ligin ikinci yarısında daha motive ve kadrosunu güçlendiren rakiplerle, ağır saha ve atmosfer şartlarıyla mücadele edeceğiz. Lig şimdi başlıyor ve biz kazandığımız 26 puanın üzerine en az 35 puan daha koymalıyız" dedi.

Hazırlıkların oldukça verimli gittiğini anlatan Eroğlu, "Süper Lig takımları Erzurumspor ve Konyaspor'a karşı yaptığımız maçlar, skordan çok oyun sistemimizi yerleştirmemiz açısından önemliydi. İki maçta da farklı kadrolarla ve oyunun farkı yönlerine ağırlık vererek oynadık. Kağıt üzerinde planladığımız her şeyin sahada doğru bir şekilde uygulamasını yaptık. Herkesin hırs, motivasyon ve hedefe odaklanışının üst düzeyde olduğunu gözlemledik" diye konuştu.

Sakat futbolcuların son durumunu değerlendiren Hüseyin Eroğlu, "Altay maçında sakatlanan Serdar hazır durumda. Enes ise çok uzun süren sakatlığını geride bıraktı. Ali Mert ve Kemal de hızla iyileşiyor. İkinci yarıda bu dört oyuncunun aramıza katılacak olması takıma olumlu yansıyacak. Antalya kampı herkesin formunun yükselmesini sağladı. İkinci yarıya tam istediğimiz motivasyonla giriyoruz" yorumu yaptı.

A takıma yükselen Kadir Yurttadur ve Muhammet Taha Tepe'ye ayrı bir paragraf açan Eroğlu, "A takım ile idmana çıkmak ile kampa katılıp maç oynamak farklı şeyler. İkisi de bunu yaşadı. Zamanla tempomuza ayak uyduracaklar. Bizim için verdikleri sinyaller ve uyum çok önemli. İki gencimiz de bu sınavı geçti. Futbol böyle bir oyun, herkes başka oyuncuların yukarıya çıkmasını beklerken aradan biri fırsatı değerlendirir ve hayatı değişir. Her genç işte bunu iyi gözlemlemeli" cümlelerini kurdu. 

ALİCAN GELİŞİME AÇIK

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ara transfer döneminde Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'e 1 milyon Euro bonservisle satılan orta saha oyuncusu Alican Özfesli'ye övgüler yağdırdı. Alican'ın gelecek sezondan itibaren Başakşehir'de forma şansı bulacağını belirten Eroğlu, "Alican yetenekli ve gelişime açık bir futbolcu. Çağlar, Cengiz, Barış ve Berke'den sonra Alican'ı da Türk futboluna kazandırdık. Gençlerimiz sisteme uydukları sürece Altınordu bacasız bir fabrika gibi çalışacak. Şu anda resmi teklif alan oyuncularımız da var ve sezon sonuna doğru önemli sürprizler yaşanabilir" diye konuştu. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:49 Kaynak: DHA

Antalya, Altınordu, Spor
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