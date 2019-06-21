Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Murat yolcu
Son Dakika Spor Haber

Altınordu'da Murat yolcu

48 dakika önce

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sağ kanat Murat Uçar'ın yuvadan uçmaya hazırlandığı öğrenildi.

Altınordu'da Murat yolcu, System.String[]
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sağ kanat Murat Uçar'ın yuvadan uçmaya hazırlandığı öğrenildi. İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun mukavelesinde '300 bin TL karşılığında serbest kalır' maddesinin yer aldığı belirtildi. Süper Lig ve 1'inci Lig'den talipleri olan Murat Uçar'ın kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği ifade edildi. Son 2 sezonda Altınordu'da görev alan 28 yaşındaki futbolcu kırmızı-lacivertli formayla toplam 4 gol attı. Altınordu'da kontratları sona eren stoper Hasan ve sağ kanat Sefa da kırmızı-lacivertlilerle sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrıldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:39 Kaynak: DHA
İzmir, Murat Uçar, Altınordu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dublin-İzmir uçağında rezalet! Tuvalette ilişkiye girdiler 6 gün sonra doğum günüydü! Üniversiteli Mert gözyaşlarıyla uğurlandı Tacizle suçladığı eniştesini öldüren kadına haksız tahrik ve iyi hal indirimi Sürpriz başvuru! Hikmet Karaman parkeye, Ergin Ataman yeşil sahalara

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 12:27:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Murat yolcu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]