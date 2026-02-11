Altınordu'dan Kasımpaşa'ya Transfer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altınordu'dan Kasımpaşa'ya Transfer

Altınordu\'dan Kasımpaşa\'ya Transfer
11.02.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, Burak Gültekin'in Kasımpaşa'ya transferiyle 400 bin euro kazandı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altınordu, ara transfer döneminin son gününde ön libero Burak Gültekin'in Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya tranfser olmasıyla önemli bir gelir elde etti. İzmir ekibinin bu transferden 400 bin euro bonservis bedeli aldığı, 19 yaşındaki futbolcunun bir sonraki transferinden ise yüzde 30 pay elde edeceği bildirildi.

Kırmızı-lacivertli kulüpte 2024'te profesyonel olan Burak, kulübüyle 5 Şubat'ta 1 yıllı sözleşme yeniledikten 1 gün sonra Kasımpaşa ile 2030'a kadar anlaşma sağladı. Geçen sezon 2'nci Lig'de 36 maçta görev yapan genç krampon bu sezon 21 müsabakada oynadı. Yıllardır Süper Lig ve Avrupa'ya birçok futbolcu satan Altınordu'da geçen hafta kadro dışı kaldıktan sonra son anda Süper Lig ekibi Eyüpspor'a giden kaleci Umut'un transferinden gelir elde edilmediği kaydedildi.

OĞULCAN ÜLGÜN'E TEBRİK

Altınordu yönetimi, kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen Gençlerbirliği oyuncusu Oğulcan Ülgün'ü pazartesi günü oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçındaki hareketi nedeniyle tebrik etti. Kırmızı-lacivertliler, "Oyuncularımıza kazandırmayı hedeflediğimiz 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' anlayışının sahadaki güçlü bir yansıması, Fenerbahçe-Gençlerbirliği karşılaşmasında öz kaynak sistemimizden yetişen oyuncumuz Oğulcan Ülgün tarafından sergilendi. Rakip oyuncunun yerde olduğunu fark eden Oğulcan Ülgün, müsait pozisyonda olmasına rağmen şut çekmeyi tercih etmeyerek hücumu tamamlamadı ve Fair-Play ruhunu ön planda tutan örnek bir davranış ortaya koydu. Bu güzel davranışı sadece bugünün değil, yarının futbolcularına da güçlü bir mesaj verdiğini düşünüyoruz. Değerlerimizi sahada temsil eden bu bilinçli davranışı dolayısıyla Oğulcan Ülgün'ü tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Burak Gültekin, Kasımpaşa, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'dan Kasımpaşa'ya Transfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Süper Lig’de maç saatleri değişti Süper Lig'de maç saatleri değişti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler

12:58
Mustafa Çiftçi, Erzurum’dan Ankara’ya tarifeli uçakla geldi
Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e ’’üslup’’ tepkisi: Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''üslup'' tepkisi: Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı İşte yatırım yapılacak 2 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il
12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
11:06
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 13:13:17. #7.11#
SON DAKİKA: Altınordu'dan Kasımpaşa'ya Transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.