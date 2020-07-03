Altınordu'dan Trabzonspor'a bir kaleci daha - Son Dakika

Altınordu'dan Trabzonspor'a bir kaleci daha

Altınordu, 19 yaşındaki kalecisi Muhammet Taha Tepe'yi geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı Trabzonspor'a gönderdi.

Altınordu, 19 yaşındaki kalecisi Muhammet Taha Tepe'yi geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı Trabzonspor'a gönderdi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yetiştirdiği bir kaleciyi daha Süper Lig'e gönderdi. Daha önce Berke Özer'i Fenerbahçe'ye, Ozan Can Oruç'u İttifak Holding Konyaspor'a veren Altınordu, Erce Kardeşler'in ardından 19 yaşındaki Muhammet Taha Tepe'yi de Trabzonspor'a gönderdi. Altınordu'nun bu transferden yetiştirme bedeli dahil olmak üzere 2 milyon 300 bin TL bonservis bedeli kazanacağı öğrenildi.


Helalleşme kavramı çok önemli


12 yaşındayken geldiği kırmızı-lacivertli ekipte her yaş kategorisinde forma giyip Türkiye şampiyonlukları yaşayan, geçen sezonu Niğde Anadolu FK'da geçiren 2001 doğumlu genç kaleci, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile vedalaştı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Para her zaman her yerde kazanılır. Ancak karakter sonradan gelişen bir şey değildir. Muhammet Taha Tepe, aramıza 12 yaşında geldi ve sağlam karakteriyle her zaman ön plana çıktı. Bu vatana iyi bir evlat olarak nasıl hizmet ediyorsa, çocukları da onun gibi olacak ve bu bayrak böyle dalgalanıp gidecek. Allah herkese böyle kucaklaşarak, helalleşerek vedalar nasip etsin" diye konuştu.


Gurur ve hüzün bir arada


Erce Kardeşler'in genç kaleciye çok destek çıkacağını da sözlerine ekleyen Başkan Mehmet Özkan, "Erce de amatör takımımız Gümüşordu'da forma giyip basamakları birer birer çıkarak Trabzonspor'a gitti. Şimdi de Taha, hazırlayıcı takımımız Niğde Anadolu FK'da geçirdiği başarılı sezonun ardından yuvadan uçtu. Emek verilen çocukların gözlerimizin önünde büyüyüp transfer olmalarını görmek gerçekten çok farklı bir duygu. Bugün gurur ve hüznü birlikte yaşıyorum" dedi.


"Altınordu hayatımın önemli bir parçası"


Altınordu Futbol Akademisi'ne çocuk yaşta Sapanca'dan geldiğini hatırlatan Muhammet Taha Tepe ise katkıları için başta Özkan olmak üzere tüm Altınordu Ailesi'ne teşekkür etti. Tepe, "Şampiyonluklar, milli forma ve ilk profesyonel imza gibi olayları hep burada yaşadım. Altınordu, her zaman hayatımın önemli bir parçası olarak kalacak. Şimdi önümde yeni bir dönem başlıyor. Trabzon'a, Trabzonspor'un bir oyuncusu olmak için gidiyorum" şeklinde konuştu.


Forvet oynuyordu kaleci oldu


Altınordu'ya ilginç bir tesadüfle geldiğini de belirten genç kaleci, "Babam ve arkadaşlarımın kurduğu Sapanca Futbol Akademisi'ne gidiyordum ve forvette oynuyordum. Kalecinin gelmediği bir gün kaleye geçtim ve aradan neredeyse sekiz yıl geçti, hala kaledeyim. Altınordu da beni yolun hemen başındaki okul turnuvasında keşfetti. Gelir gelmez U13 Türkiye Şampiyonu olan takımda oynadım. 23 kez milli oldum, Niğde Anadolu FK ile lig deneyimi kazandım. Bunlar unutulmaz anılar" ifadelerini kullandı.


"Hedefim A Milli Takım"


"Hem Trabzonspor'da kalıcı olmak hem de A Milli Takım'a yükselmek istiyorum" diyerek sözlerini sürdüren Muhammet Taha Tepe, "U19 Elit Tur kadrosuna davet edilmem, kariyerimde önemli bir fark oluşturacak. Daha 19 yaşındayım ve önümde uzun bir yol var. Elime geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimden kimsenin kuşkusu olmasın" yorumu yaparken, oyuncunun babası İsmail Tepe de oğlunun Türkiye'nin en iyi akademisinde eğitimi aldığını ifade etti. - İZMİR

Trabzonspor, Altınordu, Türkiye, Niğde, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu'dan Trabzonspor'a bir kaleci daha - Son Dakika Spor
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