Altınordu FK, Corendon Airlines'ın özel takım uçağıyla Adana'ya uçtu - Son Dakika

Altınordu FK, Corendon Airlines'ın özel takım uçağıyla Adana'ya uçtu

16.10.2020 15:31
Altınordu FK, Corendon Airlines'ın özel takım uçağıyla Adana'ya uçtu, System.String[]

Corendon Airlines, geçtiğimiz sezon partnerlik anlaşmasına imza attığı Altınordu Futbol Kulübü'nün (FK) Adana seyahati için özel bir uçak tahsis etti.

Corendon Airlines, geçtiğimiz sezon partnerlik anlaşmasına imza attığı Altınordu Futbol Kulübü'nün (FK) Adana seyahati için özel bir uçak tahsis etti.

Corendon Airlines açıklamasına göre, TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonuna başlayan Altınordu, 17 Ekim 2020 Cumartesi günü Adanaspor'a konuk olacağı karşılaşma için Adana uçuşunu Corendon Airlines konforuyla yaptı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, "Geleceğe Uçuş Sponsoru" olduğu Altınordu FK için özel bir uçak tahsis eden Corendon Airlines, hem İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda hem de takım uçağında özel hazırlıklar yaptı.

Gerekli tüm hijyen tedbirlerinin alındığı uçuş öncesinde Altınordu FK oyuncularının konforu için özel çalışmalar da yapıldı.

Uçuş öncesinde Corendon Airlines'ın Boeing 737-800 takım uçağı önünde poz veren oyuncular, gördükleri ilgiden ötürü Corendon Airlines ailesine teşekkür ettiler.

Futbolcular, Kovid-19 salgının sürdüğü bugünlerde deplasman seyahatini özel uçakla yapmanın kendileri için çok değerli olduğunu belirttiler.

Corendon Airlines U12 İzmir Cup'a da 2021 yılında destek verecek

Logosuyla birlikte Altınordu FK formalarında yer alan Corendon Airlines, U12 İzmir Cup'a da destek verecek.

2020 yılı başında Corendon Airlines ile Altınordu Futbol Kulübü'nü bir araya getiren sponsorluk anlaşması kapsamında Altınordu formalarında logosuyla birlikte yer alan Corendon Airlines, ayrıca dünyanın çok uzak bölgelerinden gelen çocukları futbol ve eğlencenin etrafında birleştiren, alt yaş futbol turnuvaları arasında çok saygın bir yere sahip olan U12 İzmir Cup'a da 2021 yılında destek verecek.

Altınordu Futbol Kulübü'nün geleceğe yatırım vizyonuna ve Türk futboluna büyük katkı sağlayan bu anlaşma çerçevesinde Corendon Airlines, Altınordu FK altyapı takımlarının uluslararası turnuvalara katılımına da destek veriyor.

Corendon Airlines, geçmişten bugüne, yurt içi ve yurt dışında Anadolu Efes Spor Kulübü, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, Alman FC. Nurnberg Futbol Takımı, Aytemiz Alanyaspor Futbol Takımı, Antalyaspor Futbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Bike Aid Bisiklet Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türk Korfbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı ve profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya'ya sponsorluk desteği vermişti.

Altınordu, Futbol, Adana, Uçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altınordu FK, Corendon Airlines'ın özel takım uçağıyla Adana'ya uçtu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

'Askıda Ekmek' kampanyası başlatan Bahçeli, İstanbul'daki ekmek zammına tepki gösterdi: Komşusu açken tok yatan bizden değildir Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi Kısıtlamalar peş peşe geliyor! Kırıkkale'de site ve apartmanların ortak kullanım alanları yasaklandı Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti
Ekin Koç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinde kılıç kazası geçirdi Ekin Koç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinde kılıç kazası geçirdi         
15:29
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz         
15:13
Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı! Ölüm tehditleri havada uçuştu, kapılar tekmelendi Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı! Ölüm tehditleri havada uçuştu, kapılar tekmelendi         
14:47
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti         
14:03
Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz         
13:50
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi         
12:34
Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı         
12:06
Marmara Denizi'nde kanodan düşerek mahsur kalan kişiyi İDO kaptanı kurtardı Marmara Denizi'nde kanodan düşerek mahsur kalan kişiyi İDO kaptanı kurtardı         
11:44
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada         
09:21
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 15:39:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu FK, Corendon Airlines'ın özel takım uçağıyla Adana'ya uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei