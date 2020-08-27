Altınordu'nun demirbaşı Sinan
TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen stoper Sinan Osmanoğlu, kırmızı-lacivertli kulübün en kıdemli futbolcusu konumunda.
TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen stoper Sinan Osmanoğlu, kırmızı-lacivertli kulübün en kıdemli futbolcusu konumunda. İzmir ekibinin 2012 yılında Galatasaray'dan transfer ettiği tecrübeli savunmacı, 2017-18'de Gaziantep FK'da geçirdiği 1 sezon dışında 7 sezon Altınordu formasını terletti. Altınordu'da bu yıl 8'inci sezonunu geçirmeye hazırlanan 30 yaşındaki futbolcu, kaptanlığını üstlendiği kırmızı-lacivertli takımla 3. Lig ve 2. Lig'de iki şampiyonluk yaşadı. Altınordu formasıyla toplam 201 resmi müsabakada görev alan 1.97 boyundaki kaptan Sinan, 13 gole imza attı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, uzun boy avantajından yararlanması için defansta oynayan Sinan'ı zaman zaman maçların son dakikalarında ileri uçta da görevlendiriyor.
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