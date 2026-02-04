Altınordu'ya Karacabey'den Defans Takviyesi - Son Dakika
Altınordu'ya Karacabey'den Defans Takviyesi

Altınordu\'ya Karacabey\'den Defans Takviyesi
04.02.2026 12:20
Altınordu, Abdullah Balıkuv'u transfer etti. Tecrübeli bek, savunma için önemli bir oyuncu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23 maçta topladığı 13 puanla 18'inci sırada yer alan Altınordu, dış transferde Karacabey Belediye Spor'dan 31 yaşındaki sol bek Abdullah Balıkuv'u kadrosuna kattı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan imza törenine Kulüp Müdürü Barış Ertosun ve Altyapı Sportif Direktörü Ozan Bilgir katıldı. Futbola başladığı Bucaspor'da profesyonel olan tecrübeli savunmacı Darıca Gençlerbirliği, İstanbulspor, İnegölspor, 24Erzincanspor ve Uşakspor'da da oynadı.

Bu sezon Karacabey formasıyla 16 lig, 2 kupa maçında görev yapan Abdullah, 2'nci Lig'de 210 müsabakada 4 gol kaydetti. Deneyimli defans oyuncusu 1'inci Lig'de 15, 3'üncü Lig'de 23 maça çıktı. Altınordu, ara transfer döneminde anlaştığı 38 yaşındaki sol bek Gökhan Süzen'in sakatlanması üzerine savunmanın soluna bir takviye daha yapmış oldu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
