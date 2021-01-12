Altınordulu futbolcu Hüsamettin Yener: "Yeniden ilk ikinin içinde olacağımıza inanıyoruz"

Altınordulu futbolcu Hüsamettin Yener, TFF 1. Lig'in ikinci devresine iyi bir başlangıç yaparak ilk 2 sırada yer almak istediklerini bildirdi.

Hüsamettin Yener, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Altınordu'nun organizasyon yapısı, sistemi ve felsefesi ile eşi benzeri olmayan bir kulüp olduğunu, bu yapının uyumla birleşince başarının geldiğini aktardı.

Altınordu Futbol Akademisinin "değerli bir maden" olduğunu belirten Hüsamettin Yener, şunları kaydetti:

"21 kişilik A takım kadromuzda 10 öz kaynak oyuncumuz var. Her maç 11'de en az dört gencimiz forma giyiyor. Aslında biz de onlarla birlikte gelişiyoruz. Altınordu Futbol Akademisi, hem yarışmacı hem yetiştirici kulvarda olmamızı sağlıyor. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Ravil Tagir ve Berke Özer gibi dünya futboluna armağan edeceğimiz daha çok genç var. İlk yarıda liderliğe yükseldikten sonra üst üste yaşanan sakatlıklar ve Kovid-19 vaka sayısının artması nedeniyle şanssız maçlar kaybettik. İlk 6'nın 2, liderin ise 7 puan gerisindeyiz. Devreyi hedefimizin sadece 2 puan altında ve TFF 1. Lig dönemimizin en yüksek puanı ile tamamladık. İlk önceliğimiz play-off ancak iyi bir başlangıçla yeniden ilk ikinin içinde olacağımıza inanıyoruz."