Altınordulu Hasan'a Erzurum talip
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SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona ermesi nedeniyle serbest kalan stoper Hasan Hatipoğlu'na son olarak Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un talip olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:11 Kaynak: DHA
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona ermesi nedeniyle serbest kalan stoper Hasan Hatipoğlu'na son olarak Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un talip olduğu öğrenildi. Sezon biter bitmez Samsunspor'un 2 milyon TL'lik teklif sunduğu, daha sonra Altay'ın transfer listesine eklediği Hasan, ilk görüşmeyi Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge ile yapmıştı. Şu an bedelli askerlik görevini sürdüren kaptan Hasan'ın İzmir ekibinde kalma ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Tecrübeli savunmacının kendisine sunulan cazip teklifleri değerlendireceği ifade edildi.
- İzmir
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