Altınova'da cami kubbesine yuva yapan leylekler, yavrularını besleyip göçe hazırlıyor - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hacı Tevfik Yılmaz Camisinin kubbesi bu yıl da leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, yaptığı açıklamada, her yıl düzenli olarak ilçeye gelen leyleklerin kubbeyi güvenli bulup yuva yaptıklarını belirtti.

Bugünlerde ebeveyn leyleklerin, yavrularını çevreden taşıdıkları besinlerle özenle büyütme çabasında olduğunu kaydeden Bülbül, "Yakında yavrular ebeveyn kontrolünde ilk uçma denemelerine başlayıp ağustos ayı gibi de kışı geçirmek için diğer leylek sürüleriyle Afrika'nın çeşitli bölgelerine uçacaklar. Bu süreye kadar leylekler, ilçemizin özel misafiri olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.