Altıntaş İtfaiyesi'ne

Kütahya'nın Altıntaş Belediyesi ile AFAD Kütahya İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, itfaiye ekipleri tarafından kullanılmak üzere "Kaza Kırım Seti" ekipmanının ilçeye kazandırıldığı bildirildi.



Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Kütahya AFAD il Müdürlüğü ile yapılan bir protokol kapsamında ilçemize "Kaza Kırım Seti" kazandırdık. Arama kurtarma çalışmalarında eğitimli olan itfaiye personelimiz tarafından kullanılacak bu malzemeler, kazalar için önem arzediyor. Sayın Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile birlikte bu seti teslim aldık. Allah kazalardan esirgesin, bizde bu malzemeleri kullanmak zorunda kalmayalım. Bu malzemelerin iftaiye envanterinde olmasında emeği Kütahya AFAD il Müdürü Ahmet Ali Artun'a teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA