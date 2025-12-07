Altıntaş Pro-Am Golf Turnuvası\'nda Şampiyon

ANTALYA'da 30 Kasım -7 Aralık tarihlerinde Belek'te düzenlenen 18. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası'nda şampiyon, profesyonel golfçü Ali Altıntaş oldu. Turnuvada üçüncü kez şampiyon olan Altuntaş, 6 bin 500 avroluk ödülün sahibi oldu.

Türkiye'nin en uzun soluklu Pro-Am organizasyonlarından Regnum Pro-Am Golf Turnuvası, 30 Kasım- 7 Aralık tarihlerinde, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yapıldı. Bu yıl 18'incisi düzenlenen turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 60'ı profesyonel toplam 240 golfçü mücadele etti.

Carya ve National golf kulüplerinde gerçekleşen organizasyonda gross şampiyonluğunu Türk oyuncu Ali Altuntaş kazandı. National Golf Kulübü'nde 68 vuruşla ilk sırayı alan Altuntaş, 2018 ve 2023 yıllarından sonra bu turnuvada üçüncü kez zirveye çıktı. Milli oyuncu, birincilik ödülü olarak 6 bin 500 avro kazandı. Bir diğer Türk oyuncu Ulaş Karataş'ın ikinci olduğu 18. Regnum Carya Pro-Am'de, Steven Tiley, Pavan Sagoo ve Vladimir Osipov üçüncülüğü paylaştı.

Turnuvada takım şampiyonluğunu Andrey Pavlov, Alexender Timoshin, Viacheslav Maleev ve Maxim Sevriukov'dan oluşan takım kazandı. Amatör oyuncular arasında ise kadınlarda Melike Kurucan, erkeklerde Lewis Turner ilk sırayı aldı.

RENKLİ ÖDÜL TÖRENİ

Organizasyonun ödül töreni Regnum Carya Otel'de gerçekleşti. 18. Regnum Carya Pro-Am'de dereceye girenlere kupaları National Golf Kulübü Müdürü Şener Ceylan, Carya Golf Kulübü Müdürü Hasan Ceylan, Regnum Otelleri Genel Müdürü Tolga Yılmaz ve turnuvanın sponsorlarından Taylor Made'in yöneticisi Jan Paul Verstraten tarafından verildi.