Altıntaş'ta yeni emniyet binası hizmete girdi - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yapımı tamamlanan emniyet binasının hizmete girdiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın hizmet almasında ve kendini güvende hissetmesinde önemli rol oynayan Emniyet Müdürlüğü binamızı büyüyen, gelişen ve değişen ülkemize yakışır şekilde yenilendi Emniyet personelimiz yeni binasında hizmet vermeye başladı. Kendilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Emeği geçen herkese ilçe halkım adına şükranlarımı sunarım. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - KÜTAHYA