Altıntaşlı ilkokul öğrencileri havalimanını gezdi - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Zafer Havalimanı'nı ziyaret etti.

Zafer İlkokulunda öğrenim gören 60 öğrenci, havalimanında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven'in de katıldığı etkinlikte öğrencilere havalimanı gezdirildi.

SunExpress Brüksel uçağının karşılanma ve uğurlanma aşamalarını da yakından görme imkanı bulan öğrencilere, sefer hazırlığındaki uçuş ekibi havacılıkla ilgili bilgiler verdi.