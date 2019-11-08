Son Dakika Haberleri: "Aman Reis Duymasın" filminden ilk fragman
Son Dakika Güncel 'Aman Reis Duymasın' filminden ilk fragman

"Aman Reis Duymasın" filminden ilk fragman

7 saat önce

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği "Aman Reis Duymasın" filminin ilk fragmanı dijital platformlardaki yerini aldı.

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği "Aman Reis Duymasın" filminin ilk fragmanı dijital platformlardaki yerini aldı.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan televizyon dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" kadrosunun yeni maceralarına odaklanan filmin yapımcılığını, Sinehane üstleniyor.

Komedi türündeki filmin oyuncuları arasında Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler ve Ezgi Esma Kürklü yer alıyor.

Sinemaseverlerle 13 Aralık'ta buluşacak "Aman Reis Duymasın"ın konusu özetle şöyle:

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bulunan yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verir. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini hapishanede bulurlar. En büyük korkuları, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli'nin duymasıdır."

Mustafa Üstündağ, Savaş Özdemir, Hakan Karsak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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