Amasra Maden Faciası Davasında Duruşma Ertelendi

23.01.2026 11:39
Bartın'daki maden faciası davasında 10 sanığın yargılanmasına devam edildi, duruşma ertelendi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 3 yıl önce 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin, aralarında eski Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner'in de bulunduğu 10 kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşma, savcılığın mütalaa hazırlaması için ertelendi.

Amasra'da 14 Ekim 2022'de TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen grizu patlaması sonrasında 43 madenci hayatını kaybetti. Olaya ilişkin açılan davanın geçen yıl mart ayında görülen duruşmasında 20 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 17 yıl arasında değişen hapis cezaları alırken, 3 sanık ise beraat etti.

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA İZNİ

31 Ekim 2024'te hazırlanan bilirkişi raporunun ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, aralarında eski TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Ergün, üst düzey yöneticiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri ile Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEK) müfettişlerinin de bulunduğu 10 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Bartın Cumhuriyet Savcılığı tarafından 10 kişi hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 3 aydan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle, ana duruşmadan ayrı şekilde iddianame hazırlandı. İddianame Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

TUTUKSUZ SANIKLAR KATILMADI

Davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, hayatlarını kaybeden madencilerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya sanıklar katılmazken, müşteki avukatları davaya katılma taleplerini iletti. Sanık avukatları davaya konu olan yöneticilerin görevlerini eksiksiz olarak yaptıklarını, bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini ve yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki avukatlarının taleplerini reddederek, dosyayı savcılığa mütalaaya gönderdi. Duruşma, savcının mütalaa hazırlaması için ertelendi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Amasra, Bartın, Güncel, Maden, Son Dakika

