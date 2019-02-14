Amasya Amasya'da, 112 Acil Servis Ekipleri Asılsız İhbarlardan Dertli

Amasya'da, 112 acil servis ekipleri asılsız ihbarlardan dertliAMASYA'da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezi'ne günde gelen yaklaşık 600 çağrının yüzde 60'ının asılsız olduğu açıklandı.

Amasya'da, 112 acil servis ekipleri asılsız ihbarlardan dertli



AMASYA'da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezi'ne günde gelen yaklaşık 600 çağrının yüzde 60'ının asılsız olduğu açıklandı. Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, ekiplerin canla başla çalıştıklarını ifade ederek, sağlık hizmetinde zaman kaybına neden olan asılsız ihbarların yapılmaması gerektiğini söyledi.Amasya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu, 266 personel ve 32 ambulansla 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. 20 farklı istasyonda, acil sağlık hizmetleri personeli, her sabah ambulansların eksiklerini kontrol edip gerekli bakım ve onarımını yapıyor. Ambulansların içindeki sağlık aletlerini günde 2 kez kontrol eden ekipler, acil vakalara zamanında ulaşabilmek için hazır bekletiliyor. Ekipler, gelen ihbarları en kısa sürede değerlendirerek, olay yerine ulaşıyor. Acil çağrı merkezinde ekipler, günde ortalama 600 ihbarı değerlendiriyor. Çağrı Merkezi'ne günde gelen yaklaşık 600 çağrının yüzde 60'ının asılsız olduğu açıklandı.



'SAĞDUYULU OLUNMALI'



Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, günde ortalama 600 ihbarın yüzde 60'ının asılsız olduğunu belirterek, asılsız ihbarların yapılmaması konusunda vatandaşı uyardı. Nergiz, 20 istasyonumuzla, 250'nin üzerinde personelimizle 7 gün 24 saat sağlık ordumuzun başındaki neferlerimizle hizmetimize devam etmekteyiz. Ekiplerimizle, günün her saatinde vatandaşımıza hizmet ermek için canla başla çalışmaktayız. Tabi asılsız ihbarlarda maalesef oluyor. Bu da ekiplerimize zaman kaybettiriyor. Bu konu da daha sağduyulu olmalıyız dedi.



'GÖREVİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ'



112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanı Özlem Bulut, da görevini severek yerine getirdiklerini söyleyerek, Ben ve bütün arkadaşlarım sağlık ordusunun neferleri olarak işimizi severek yapıyoruz. 724 kar kış demeden, yeri geliyor çocuklarımızı evimizde bırakarak, çağrılan her an mesai kavramı gözetmeksizin buradayız. Bu işi yapıyoruz, severek yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruzö diye konuştu.



'KAR KIŞ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ'



Acil Tıp Teknikeri Zülal Demir ise, Yaptığımız işi zaten severek yapıyoruz. Kar kış demeden, merkeze bağlı köylerde, merkezdeki hastalarımıza 724 hizmet veriyoruz. Bizde zaten kadın ağırlıklı, eşimiz, çocuklarımız, ailemizden ayırdığımız zamanı burada hastalara hizmet vermek için kullanıyoruzö diyerek dertli oldukları asılsız ihbarların olmaması temennisinde bulundu.

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