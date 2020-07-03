Amasya'da depodan çıkan yılan doğaya salındı - Son Dakika

Amasya'da depodan çıkan yılan doğaya salındı

AMASYA - Amasya'da bir evin deposuna giren yılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yakalanarak doğaya salındı.

Amasya'nın Yavuz Selim Caddesi Boğazköy mevkiinde Adem Kavuk'a ait bir evin deposuna giren yılan, ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yakalanan yılan, doğal yaşam alanı olan doğaya salındı.

Yetkililer yılanın cinsi ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Yakalanan yılan zehirsiz bir yılan türü. Bu yılan türü genellikle fazla uzun ve abartı kalın olmaz. Hatta köy ve kasabalarda evin içinde veya bahçesinde görülen kara yılan zehirsiz olduğu için öldürülmez. Bu konu hakkındaki bilir kişi veyahut bahçıvan tarafından direk elle veya başka kişilerden yardim alınarak bahçeden dışarıya çıkarılır ve yılan kendi haline bırakılır."