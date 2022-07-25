Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

25.07.2022 10:13
Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Giresun'dan İstanbul'a giden Hüseyin Gedik'in (41) kullandığı 34 TK 1539 plakalı hafif ticari araç, Kışlacık mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Araçtaki sürücünün kızı Elif Nur Gedik (8) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile eşi Fatma (33), çocukları Halil İbrahim (4) ile Muhammet İsa Gedik (11), sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
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Amasya'da araç devrildi: Aynı aileden 1 ölü, 4 yaralı Amasya'da araç devrildi: Aynı aileden 1 ölü, 4 yaralı Otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 2 arttı Otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 2 arttı
Kaynak: AA

Giresun, Tragger, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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