Son Dakika Haberleri: Amasya'da Fuhuş Operasyonda, 19 Şüpheli Adliyede (2)

Amasya'da Fuhuş Operasyonda, 19 Şüpheli Adliyede (2)

1 saat önce

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAmasya'nın Merzifon ilçesinde, 'Misafir' adı verilen fuhuş operasyonunda, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 14'ü serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Amasya'da Fuhuş Operasyonda, 19 Şüpheli Adliyede (2), System.String[]
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 'Misafir' adı verilen fuhuş operasyonunda, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 14'ü serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:51 Kaynak: DHA

Merzifon, Amasya, Güncel
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