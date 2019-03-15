Amasya'da Fuhuş Operasyonda, 19 Şüpheli Adliyede (2)
1 saat önce
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAmasya'nın Merzifon ilçesinde, 'Misafir' adı verilen fuhuş operasyonunda, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 14'ü serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 'Misafir' adı verilen fuhuş operasyonunda, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 14'ü serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:51 Kaynak: DHA
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