Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi - Son Dakika

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Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi
6 saat önce
Amasya'da korona virüsü önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymadığı ihbarı üzerine bir kahvehaneye baskın yapılarak cezai işlem uygulandı.
Amasya'da korona virüsü önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymadığı ihbarı üzerine bir kahvehaneye baskın yapılarak cezai işlem uygulandı.
Genelge kapsamında Amasya Belediyesi zabıta ekipleri ve polisler kent merkezinde denetimlerde bulundu. Kapalı kalması gereken kahvehane, kıraathane ve oyun salonlarını denetleyen zabıta ve polis ekipleri bir kahvehane ve oyun salonunda bulunanları genelge kapsamında dışarı çıkarttı. İşletme sahiplerini uyaran ve 3 bin 156 lira idari para cezası kesen zabıta, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:47 Kaynak: İHA
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