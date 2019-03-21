Amasya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Amasya'dan Taşova'ya giden Azimet Kutlu (64) idaresindeki 58 EP 110 plakalı hafif ticari araç, Ediyeri mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Seher Kutlu (60) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:58 Kaynak: AA
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