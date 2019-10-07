Son Dakika Haberleri: Amasya'da "Sanayiye Yönelik Problemlerin Çözümü" protokolü
Son Dakika Güncel Amasya'da 'Sanayiye Yönelik Problemlerin Çözümü' protokolü

Amasya'da "Sanayiye Yönelik Problemlerin Çözümü" protokolü

9 dakika önce

Amasya Üniversitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Sanayiye Yönelik Problemlerin Çözümü" protokolü imzalandı.

Amasya'da

Amasya Üniversitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Sanayiye Yönelik Problemlerin Çözümü" protokolü imzalandı.

Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan törende Amasya Üniversitesi Rektörü Süleyman Elmacı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Dursun Pazar protokole imza attı.

Rektör Elmacı, üniversite ve sanayi iş birliğinin daha ileri boyuta taşınması gerektiğinin altını çizerek, "Üniversiteler sadece bilginin üretilip rafa kaldırıldığı yerler değildir. Üniversitelerin ürettiği bilginin halka dönük yönü, halka faydalı yönü de aslında üniversitelerin görevlerinden birisidir. 11. Kalkınma Planında özellikle üniversite-sanayi iş birliği konusunda çok fazla madde vardır. 11. Kalkınma Planı'nın üniversiteleri ilgilendiren yönünü de bunun oluşturduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Amasya Üniversitesi, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:52 Kaynak: AA
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