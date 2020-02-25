Amasya'da Vergi Haftası kutlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da Vergi Haftası kutlanıyor - Son Dakika

Amasya'da Vergi Haftası kutlanıyor

6 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, 31. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında İl Defterdarı Kaya Kurşun ve personelini makamında kabul etti.

Amasya'da Vergi Haftası kutlanıyor, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, 31. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında İl Defterdarı Kaya Kurşun ve personelini makamında kabul etti.

Vali Varol, Defterdar Kurşun ve personeliyle bir süre sohbet edip, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Varol, tarihten bu yana verginin önemine değinerek, Kurşun ile çalışanları gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kurşun da kendilerine sağladığı motivasyon için Varol'a teşekkür edip, çiçek taktim etti.

Suluova

Suluova Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 31. Vergi Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenledi.


Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Suluova Vergi Dairesi Müdürü Yetiş Akyel ve çalışanlar tarafından çelenk sunularak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.


Daha sonra Akyel ve çalışma arkadaşları, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ile çeşitli kurum, kuruluş temsilcilerini ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aktardı.

Taşova

Taşova'da Vergi Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Taşova Meydanı'nda toplanan Taşova Vergi Dairesi çalışanları, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra Taşova Vergi Dairesi Müdürü Yavuz Kılıç tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Kılıç, hafta dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapacaklarını söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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