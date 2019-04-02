Amasya'da Yangın: 2 Ölü
14 dakika önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.
Amasya
'nın Taşova
ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Belevi
köyünde Gülahmet Yüksel (83) ile eşi Gülhanım Yüksel'in (75) yaşadıkları iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Taşova Belediyesi ve Erbaa
Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaşlı çiftin öldüğü belirlendi.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yaşlı çiftin cenazeleri cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Taşova Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:26 Kaynak: AA
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