"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazada yaralanan tiyatro oyuncularının Çorum'da yola çıkmadan önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü tiyatro ekibinin bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada kaydedildi. Görüntülerde oyuncuların kazaya karıştıkları minibüsün yanında bekledikleri görülüyor. Oyuncular turne hakkındaki görüşlerini dile getiriyor.Oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi Tolga Güleryüz feci kazada yaşamını yitirdi Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika › 3. Sayfa › 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazzaya karışan ünlü oyuncuların saatler önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika