3 kişinin yaşamını yitirdiği kazzaya karışan ünlü oyuncuların saatler önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Baş Belası adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Tiyatrocuların kazadan saatler önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Amasya'daki feci kazaya karışan tiyatrocuların kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı