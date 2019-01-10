Amasya'dan 2018'de 183 Binden Fazla Yolcu Uçtu
1 saat önce
Amasya Merzifon Havalimanında 2018 yılında hizmet verilen yolcu sayısı 183 bin 105 oldu.
Amasya Merzifon
Havalimanında 2018 yılında hizmet verilen yolcu sayısı 183 bin 105 oldu. Yolcuların 8 bin 500'ü dış hatlara uçtu.
Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre yeşil havalimanı unvanına sahip havalimanından yıl içinde bin 405 uçak iniş-kalkış yaptı. Yük trafiği ise bin 512 ton olarak gerçekleşti. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
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