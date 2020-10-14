Amasya'dan "Işıklar Yanıyor" paylaşımına tepki: "İstifa etmeli" - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekilleri, İl Başkanı ve Belediye Başkanı Fatih Üçok, AYM Üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım'ın paylaşımına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım Twitter hesabından "Işıklar yanıyor" diyerek Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaştı. Yıldırım'ın darbe iması olarak yorumlanan bu paylaşımına Amasya AK Parti Milletvekilleri, İl Başkanı ve Belediye Başkanı Fatih Üçok'tan tepkiler geldi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa levent Karahocagil sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Elhamdülillah! Işıklarımız hiç sönmedi, sönmeyecek" ifadelerini kullandı.

Çilez: "Şerefi ve onuru için istifa etmelidir"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "AYM kararına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi başka bir kararla cevap verdi. Olay hukuki, aranızda görüşün, tartışın, hukuk yollarını zorlayın. Işıklı mışıklı mesaj verme neyin nesi, neyin hevesi bu. Engin Yıldırım yargıç hüviyetini kaybetmiştir. Şerefi ve onuru için istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.

"Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım" diyen bir lidere sahibiz çok şükür paylaşımında bulunan Ak Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, "Vesayet özlemi çekenler şunu çok iyi bilmelidir ki, bu millet gereksiz ışıkları söndürmeyi iyi bilir" dedi.

Suluova'da milletin ışıkları hiç sönmüyor

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı adını verdikleri Suluova Demokrasi Meydanı'nın gece çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Suluova'da da milletin ışıkları hiç sönmüyor. Hayallerde yaşayanlara hatırlatma, 15 Temmuz gecesinden sonra, milletimizin de iradesiyle biz de hiç söndürmedik" diyerek AYM Üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım'ın paylaşımına tepki gösterdi. - AMASYA