Amasya'dan kısa kısa - Son Dakika

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Karacaören ve Çiftçioğlu köylerini ziyaret etti.

Altınöz, ziyareti sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinleyip bir süre sohbet etti.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine kararlı adımlarla yürüdüğünü dile getiren Altınöz, "Sıkıntılarımız, eksiklerimiz, sorunlarımız olabilir. Ama bunların hiçbiri çözülemeyecek sorunlar değil. Devlet olarak köylerimizin öncelikli sorunlarını çözüp, daha yaşanabilir bir hale getirmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

Yeni sistemle muhtarların daha da önem kazandığını ifade eden Altınöz, "Vatandaşlarımızla aramızda köprü vazifesi gören muhtarlarımız devletimizle, belediyemizle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır." diye konuştu.

Taşova'da kuşburnunun kilosu 12 liradan satılıyor

Taşova ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarında satışa sunulan ve c vitamini deposu olarak bilinen kuşburnu, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Doğadan toplanan ve kış mevsiminde marmelat ya da kurutularak çay olarak tüketilen kuşburnu, kilosu 12 liradan satışa sunuluyor.

Köylerden topladığı kuşburnunu başta Taşova halk pazarı olmak üzere çevre halk pazarlarında satışa sunduğunu belirten Rıza Kayım "Bu yıl kuşburnu geçtiğimiz yıllara göre çok daha az ve fiyatı da önceki yıl 7 liradan satılırken bu yıl 12 liradan satışını yapmaktayız. Geçtiğimiz yıl Taşova pazarında ortalama 30 ton civarında kuşburnu satışı yapmıştık, hava şartlarından dolayı az olan kuşburnunu bu yıl en fazla 10 ton kadar satış yapacak gibiyiz. Ancak buna rağmen halkımızın göstermiş olduğu ilgiden oldukça memnunuz." dedi.