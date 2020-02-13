Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları başladı - Son Dakika

Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kutlama komitesi hazırlık toplantısı, Amasya Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğinde düzenlenen toplantıda, 12 -22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde izlenecek programlar konuşuldu.

Vali Varol, festivalin her sene bir öncekinden daha da güzel kutlandığını belirterek şunları dile getirdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları tarafından hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum belgesi niteliği taşıyan Amasya Tamimi ile Milli Mücadele'nin geçen yılki 100. yıl dönümünde coşkulu ve anlamlı etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalin bu anlamda bu yıl da aynı coşkuyla düzenlenmesi için hazırlıklarını yapıyoruz."

Toplantıya, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, kaymakamlar ve kutlama komitesi üyeleri katıldı.