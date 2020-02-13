Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları başladı - Son Dakika

Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları başladı

6 saat önce

Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kutlama komitesi hazırlık toplantısı, Amasya Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları başladı, System.String[]

Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kutlama komitesi hazırlık toplantısı, Amasya Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğinde düzenlenen toplantıda, 12 -22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde izlenecek programlar konuşuldu.

Vali Varol, festivalin her sene bir öncekinden daha da güzel kutlandığını belirterek şunları dile getirdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları tarafından hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum belgesi niteliği taşıyan Amasya Tamimi ile Milli Mücadele'nin geçen yılki 100. yıl dönümünde coşkulu ve anlamlı etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalin bu anlamda bu yıl da aynı coşkuyla düzenlenmesi için hazırlıklarını yapıyoruz."

Toplantıya, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, kaymakamlar ve kutlama komitesi üyeleri katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Sanat festivali, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, Bayrampaşa'daki Atatürk heykelini "değiştirin" dedi
Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:17:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]