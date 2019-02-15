Son Dakika Haberleri: Amatörde Hakemler Açıklandı

Amatörde Hakemler Açıklandı

20 dakika önce

Kayseri Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme 18.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Amatörde Hakemler Açıklandı, System.String[]
Kayseri Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme 18.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;

SÜPER AMÖTÖR KÜME

Kocasinan Ülküspor-Demirspor: Arman Erkılıç, Ahmet İnci, Harun Soyeşik

Esen Makina Belsin-Yolspor: Cem Eray Eşmekaya, Recep Güneş, Levent Yeşilyurt

Gençlerbirliği- Özvatan Gençmik: MehmetEkmekyermez, Yunus Emre Gerez, Ömer Kılıç

Hacılar Erciyes-K.Şimşek: Ömer Hürcan Yücel, HKemal Hattatioğlu, Hüseyin Gencan

Başakpınar-Develispor: Osman Susamış, Muhammed Boylu, Yaşar Beşağıl

Akkışla Gençlik-Yahyalıspor: Mehmet Yeniay, Safa Çalışkan, Burhan Başpınar

BİRİNCİ AMATÖR KÜME

Argıncıkspor-Buğdaylıspor: Kemal Deliktaş, Furkan Uçar, Mehmet buğra İğde

Barogücü-Sağlıkspor: Birtan Ekren, Erkan KırçılSamet Uzun

Yeni Esenspor-Meysuspor: Cemal emre Gömeç, Mustafa Soner Yüce, Fatih Yıldırım

Amarat Gençlik-Güneşspor: Emre Altun, Osman Baruk, Ahmet Çıtak

Trend Gayrımenkul-Yavuzspor: Bilge Kaan Çakır, Recep Güneş, Ömer Faruk Karaduman

Enes Gençlik-Yerköyspor: Süha Adıyaman, Furkan Uçar, Mustafa Soner Yüce

Erciyes Reşadiye-Argıncık Esnafspor: Murat özçetin, Muhammed Boylu, Yaşar Beşağıl

Yeşilhisar Belediye- Talas Anayurt: Erol Eroğlu, Erkan Kırçıl, Salih Ulusoy

Tomarza Belediye-Sanayi Esnafspor: Mehmetkoç, Mustafa Kalaycı, Kemal Deliktaş - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:29 Kaynak: İHA

Özvatan, Reşadiye, Başakpınar, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İçin Servet Yardımcı'nın İsmi Geçiyor Galatasaray'ın Golcüsü Diagne, Benfica Maçında Hayal Kırıklığı Yarattı

Fenerbahçe'den Benfica Maçı Sonrası Galatasaray'a Gönderme Arsenal, Belarus'tan Eli Boş Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 10:49:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amatörde Hakemler Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]