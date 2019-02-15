Amatörde Hakemler Açıklandı

Kayseri
Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme 18.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;
SÜPER AMÖTÖR KÜME Kocasinan
Ülküspor-Demirspor: Arman Erkılıç, Ahmet İnci
, Harun Soyeşik
Esen Makina Belsin-Yolspor: Cem Eray Eşmekaya
, Recep Güneş
, Levent Yeşilyurt
Gençlerbirliği- Özvatan
Gençmik: MehmetEkmekyermez, Yunus Emre Gerez, Ömer Kılıç Hacılar
Erciyes-K.Şimşek: Ömer Hürcan Yücel, HKemal Hattatioğlu, Hüseyin Gencan
Başakpınar-Develispor: Osman Susamış, Muhammed Boylu, Yaşar Beşağıl Akkışla
Gençlik-Yahyalıspor: Mehmet Yeniay
, Safa Çalışkan, Burhan Başpınar
BİRİNCİ AMATÖR KÜME
Argıncıkspor-Buğdaylıspor: Kemal Deliktaş, Furkan Uçar, Mehmet buğra İğde
Barogücü-Sağlıkspor: Birtan Ekren, Erkan KırçılSamet Uzun
Yeni Esenspor-Meysuspor: Cemal emre Gömeç
, Mustafa Soner Yüce, Fatih
Yıldırım Amarat
Gençlik-Güneşspor: Emre Altun
, Osman Baruk, Ahmet Çıtak
Trend Gayrımenkul-Yavuzspor: Bilge Kaan
Çakır, Recep Güneş, Ömer Faruk Karaduman
Enes Gençlik-Yerköyspor: Süha Adıyaman
, Furkan Uçar, Mustafa Soner Yüce
Erciyes Reşadiye-Argıncık Esnafspor: Murat özçetin, Muhammed Boylu, Yaşar Beşağıl Yeşilhisar
Belediye- Talas
Anayurt: Erol Eroğlu, Erkan Kırçıl, Salih Ulusoy Tomarza
Belediye-Sanayi Esnafspor: Mehmetkoç, Mustafa Kalaycı
, Kemal Deliktaş - KAYSERİ