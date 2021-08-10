Amazon Prime Video Türkiye'nin Ağustos 2021 takvimi açıklandı - Son Dakika

Amazon Prime Video Türkiye, ağustos ayında merakla beklenen yapımlar "Cruel Summer" ve "Nine Perfect Strangers" birinci sezonları ile "Modern Love" ve "Star Trek: Below Decks"in ikinci sezonlarını izleyicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime Video, ağustos ayında Türkiye'de yayına girecek yeni yapımları açıkladı.

Ağustosta Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında bağımsız stüdyo Entertainment One (eOne) ve Iron Ocean Productions tarafından ekrana taşınan "Cruel Summer"ın ilk sezonu, antolojik aşk dizisi Modern Love'ın ikinci sezonu, Emmy ödüllü Mike McMahan imzalı "Star Trek: Lower Decks"in ikinci sezonu ve aynı isimli romandan uyarlanan "Nine Perfect Strangers"ın ilk sezonu bulunuyor.

Prime üyeleri Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ve üyelere özel indirimler de dahil birçok ayrıcalığa aylık 7,90 TL'ye sahip olabiliyor.